¿Necesitas consejos para elegir un estudio de tatuajes profesional? El hecho de que llevar tatuajes esté cada días un poco más admitido por la sociedad y que haya dejado de ser un tabú o bien un estigma social, ha hecho que la competencia de este arte corporal, sea cada vez mayor, poco a poco más estudios están abriendo en nuestra ciudad.

No obstante, muchos de ellos carecen de experiencia y sus artistas no cuenta con capacitación suficiente, aparte, que las condiciones del estudio no son las mejores, aquí te mencionamos algunos puntos que te ayudaran a tomar la mejor decisión para ese nuevo tatuaje que llevaras de por vida:

Higiene: El estudio de tu elección debe contar con medidas de higiene impecables, uso de materiales nuevos y desechables o en su caso contar con herramientas de esterilización. La estación de trabajo y el mobiliario en general deben estar desinfectados y ordenados. Si detectas suciedad o mascotas dentro de un estudio, es mejor salir de ahí.

Puntualidad: El arte y la formalidad pueden ir de la mano. El estudio y tatuador deben respetar de forma seria y puntual el horario pactado para tu cita además de estar listos con tu diseño o propuestas. A nadie le gusta que jueguen con su tiempo, siempre exige respeto en ese punto.

Instalaciones: Un buen estudio tiene instalaciones que te harán sentir cómodo. Ya sean abiertos o cerrados al público, estos deben contar con mobiliario adecuado, así como un espacio que te brinde comodidad y privacidad, contar con muy buena iluminación y espacios suficientes para trabajar de forma correcta. Un lugar muy reducido o poco iluminado puede comprometer la calidad en un tatuaje.

Privacidad: El tatuador debe brindar un servicio personalizado y concentrarse completamente en su cliente. No es una buena práctica el que el tatuador esté acompañado de sus amigos o que mas tatuadores están presentes en la misma estación donde se realiza tu tatuaje

Trabajo artístico y profesional: Los verdaderos artistas del tatuaje siempre harán propuestas para ti basándose en la idea que tienes para tu tatuaje, te sugerimos que les brindes libertad creativa ya que de este modo tendrás una pieza única y artística. Recuerda que las réplicas quitan toda originalidad a tu pieza y en algunos casos podrían no quedar iguales, al contrario, el resultado podría ser decepcionante.

Carpeta de trabajos: Ya sea en medios impresos o digitales un buen estudio cuenta con carpeta de trabajos del tatuador o tatuadores, misma que podrás mirar detenidamente ya que de esta forma podrás constatar que su estilo y experiencia te dejarán satisfechos y con un excelente tatuaje.

Garantía y servicios: Un buen estudio siempre te brindara un excelente servicio compuesto de: Respuesta a tu cotización y dudas de forma rápida y oportuna, aclaración de dudas previo y posterior al procedimiento, ética y responsabilidad al momento de tatuar, paciencia y tolerancia en caso de molestia extrema. Puedes contactar a Estudio Celtic 964634409 – 951974804 en Jr.Wiracocha 151 el Tambo Huancayo.