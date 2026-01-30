Lenin Rodríguez Flores, vocero de la EPS Selva Central – Pichanaqui, informó que las lluvias en la Selva Central están perjudicando la infraestructura hídrica de la EPS. Detalló que las líneas de conducción en Pichanaqui han sufrido daños severos. Al respecto, la empresa está haciendo las reparaciones del caso para devolver el servicio.

No solo eso, una quebrada se activó y causó perjuicio a la línea de Ubiriki, destruyendo materiales instalados en la zona.

Con respecto al agua en Pichanaqui, la ciudad no tiene el servicio hace tres días, a su vez, Sangani está con el mismo problema, hecho que ha dejado sin el líquido vital a unos quince mil habitantes, quienes son abastecidos parcialmente y con las justas con vehículos cisternas.

Según la EPS, en Sangani se ha detectado una tubería de 16 pulgadas que está rota, la cual no puede ser reparada porque tiene un procedimiento específico, sin embargo, la empresa prestadora señala que está esforzando para que el abastecimiento se restablezca cuanto antes.

Con respecto al suministro de agua, este se está trayendo de Satipo, de donde ha llegado la primera cisterna de 18 m3 que abastecerá al hospital. La otra cisterna de 25 m3 abastecerá a la población comenzando con la avenida Micaela Bastidas y la parte baja de La Playa. También se prevé el ingreso de otra cisterna a Los Ángeles, Nueva Luz de Esperanza y saldrá por San José, hasta descender por el instituto.