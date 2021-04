El excandidato a la Presidencia de la República de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, arribó ayer al Valle del Mantaro para un recorrido que realizará durante tres días por la región Junín en su denominada “Caravana de la Esperanza” , que como ha explicado López tiene como objetivo cuestionar la propuesta política y la candidatura de Pedro Castillo Terrones con el partido Perú Libre. López llegó hasta el aeropuerto Francisco Carlé de Jauja, donde un grupo de personas lo recibieron en ambiente de fiesta y otro lo rechazó, esto lo llevó a salir raudamente del aeropuerto, situación a la que calificó de represalia.

Elecciones fraudulentas

Durante la rueda de prensa que dio López, aseguró que aún tiene esperanzas de la reconsideración de los resultados de las elecciones del último 9 de abril, a las que calificó de fraudulentas y responsabilizó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como principales responsables.

“Ahora vamos rumbo a la segunda vuelta, ha sido un trabajo largo, estamos peleando todavía, aún no se ha dicho quién pasa a la segunda vuelta, estamos luchando, ha habido un robo de votos espectacular, culpamos a la ONPE por este robo de nivel nacional e internacional”, señaló.

El líder de Renovación Popular, también aprovechó para emitir su opinión respecto a la reunión del excandidato presidencial de Avanza País Hernando de Soto y el candidato Pedro Castillo, y minimizó el apoyo de Ciro Gálvez.

“La patria ya tuvo a Velasco de la izquierda, el Perú ya tuvo a (Abimael) Guzmán, que es un gran asesino común, al que el señor Cerrón y Castillo lo sacarían de la cárcel, eso es falta de respeto a las Fuerzas Armadas, policiales y a la Iglesia católica, al igual que el otro De Soto que dice Cristo no es Dios y lo ha dicho públicamente. De Soto, para mí, es un ateo más , es un infiltrado, que se ha vendido como un hombre de centro, con política de mercado, pero no, ahorita pacta con el diablo, están reunidos, están en su cumbre. Es un hombre que ha perdido las elecciones y su gente lo está abandonando porque es un traidor al pensamiento que dijo inicialmente”, refirió.

A pesar de que la oposición al partido Perú Libre podría suponer un apoyo de Rafael López a la candidatura de Keiko Fujimori, el excandidato aseguró que votará por el partido naranja, pero deja a decisión libre de sus simpatizantes su elección.

“Yo les pido que voten por la democracia, puede ser mi persona, todavía no estoy fuera de carrera, o Keiko, voten conscientemente, piensen adónde quieren llegar, revisen todos los videos de ese señor Castillo que tiene una formación básica mínima, no tiene idea de cualquier cosa, no tiene idea de un plan de salud, de reforestación, no tiene ninguna preparación de nada”, reiteró.

“Está siguiendo un plan escrito por el señor Cerrón, que sí es una persona culta, que ha estudiado mucho marxismo, leninismo, maoísmo, que es la peor versión. Verónica Mendoza es una monja de clausura, una santa mujer, en comparación a estos señores. Nos han vendido el marxismo, el peor de todos, el norcoreano, el de Camboya”, afirmó.

Caravana en Junín

Rafael López, también reafirmó su compromiso de seguir con su caravana: “Estoy aquí en Junín, sin voz, porque estoy afónico, producto de una dura campaña. Voy a seguir por el país, no me quedaré callado, hay mucha simpatía hacia mí, hasta los niños me reconocen. “Porki”, “Porki”, me dicen. Mi tema es hacer reflexionar al país en favor de qué, de un Perú libre, no un Perú que sea Venezuela, sea Cuba o Corea del Norte, el Perú no merece eso”.

El ex candidato sostendrá reuniones con colectivos y sindicatos en la región Junín para que -como explicó- sensibilice sobre lo que ha denominado un peligro a la democracia y la destrucción del país.

Hoy enrumba hacia Tarma y la Selva Central (Chanchamayo y Pichanaqui) donde cumplirá una agenda similar. El viernes retorna al Valle del Mantaro.