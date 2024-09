El 11 de septiembre, tras la confirmación de la muerte del expresidente del Perú, Alberto Fujimori, varias personalidades de la política de la región Junín se pronunciaron al respecto.

No borra sus pecados

Para el congresista Edgard Reymundo, toda muerte es lamentable, en ese sentido, envío sus sentidas condolencias a los familiares y partidiarios. “Sin duda, el fallecimiento de Fujimori lo convierte en una de las figuras que más polarizó al país, su gobierno estuvo plagado de corrupción y se violaron sistemáticamente los derechos humanos (Caso Barrios Altos y La Cantuta) por lo que fue sentenciado y estando preso, lo indultaron ilegalmente, además aprovechó su posición de poder a través de la Mesa Directiva del Congreso, controlado por FP y sus aliados para beneficiarse ilegalmente de una pensión presidencial vitalicia que no lo merecía”, manifestó.

Agregó que algunos sectores le reconocen la lucha contra el terrorismo y la estabilidad económica; pero su gestión estuvo atravesada por la corrupción y la criminalidad de un gobierno dictatorial. “Su muerte no borra sus pecados ni delitos, tampoco borra la historia”, remarcó.

Mientras tanto, para la parlamentaria Silvana Robles, aseguró que “lo único que humanamente puedo decir, es extender mis condolencias a su familia y a sus partidarios. Sin embargo, creo que su muerte no sana las heridas que su gobierno produjo en numerosas familias del Perú como consecuencia de los crímenes de lesa humanidad por los que fue condenado en un proceso justo”.

Añadió que el señor Fujimori lideró un gobierno que, contrariamente a lo que algunos creen, deja una herencia antidemocrática y con vocación autoritaria en quienes lo suceden, algo que va en contra de la conciencia política delos peruanos. “Quizá no sea el momento para juzgar a su gobierno y su herencia política”, señaló.

También se pronunció el exalcalde de El Tambo, Carlo Curisinche. “Alberto Fujimori es uno de los pocos presidentes del Perú que ha generado controversia. Pasa a la historia cuando cierra el Congreso, y se convierte en un dictador. Da un golpe de Estado, que en su momento el pueblo lo avala porque el Perú estaba sumido en actos de corrupción. Estabilizó la economía y contuvo la inflación del país”, señaló.

Para el abogado, el problema fue su entorno. “Vladimir Montesinos, quiso que se quedaran en el poder, y cometieron actos de corrupción y delitos de lesa humanidad. En el 2016 colocaron 73 congresistas en el Parlamento, lamentablemente, esta herencia no ha sido aprovechada por su hija y seguidores; solo generaron la actual crisis económica y política. Ahora tampoco pagó las indemnizaciones al Estado”, dijo.

Impulso una seria de obras

Para el legislador de Fuerza Popular, David Jiménez, durante su mandato, Fujimori impulsó importantes obras de infraestructura que beneficiaron a las comunidades, como la construcción y mejoramiento de carreteras que conectaron a Junín con otras regiones, facilitando el comercio y el desarrollo económico. “Su gobierno promovió programas sociales que permitieron a muchas familias salir de la pobreza extrema, generando oportunidades de crecimiento y bienestar. A nivel nacional, destacar su lucha contra el terrorismo, que devolvió la paz y seguridad. Sus reformas en el sector económico, sentaron las bases para que el Perú hoy pueda gozar de estabilidad. Hoy, más allá de las diferencias, como país debemos unirnos en respeto a su memoria y su legado”, comentó.

El coordinador regional de Fuerza Popular de Junín, José De La Cruz también defendió al líder histórico del fujimorismo. “Nuestro líder cometió errores como todo ser humano y lo pagó caro; pero de sus aciertos, todos los peruanos estamos disfrutando y gozamos de una economía estable. Derrotaron el terrorismo, construyeron 3 mil colegios, 3 mil postas, 12 mil kilómetros de carreteras asfaltadas, 24 mil kilómetros de trochas carrozables y se redujo la inflación, que es lo más importante”, aseveró.

Además, para él, será recordado como el mejor presidente del Perú. “Hay mucha gente que nos ataca, porque en el Perú hacer política es difícil; hacerlo desde Fuerza Popular es cinco veces más difícil y creen que desapareciendo el fujimorismo acabarían los problemas del país. Es una utopía. Él enfrentó sus juicios, no se escapó, no está en la clandestinidad. Continuaremos con el legado de Alberto Fujimori en la campaña electoral. Hago un llamado a la reconciliación de todos los peruanos”, manifestó.

Finalmente el excongresista Federico Pariona, deja un legado y quedará en la memoria del Perú. “Reconocemos todo lo que ha hecho; tuvo la voluntad política y valentía de luchar contra el terrorismo. Hay estabilidad económica en el país, hay libertad y democracia, todo gracias a él. Es comprensible que haya gente que no esté de acuerdo, y se debe a las secuelas del terrorismo, porque también murió gente que no estaba involucrada. Se debería reflexionar, pero Alberto Fujimori es un líder histórico. Estuvo privado de su libertad, injustamente. A pesar de ello, él afrontaba sus procesos legales. No se escapó, como otros sí lo hicieron. En las redes sociales se ve el odio, pero hay que ser más sensibles”, puntualizó.

