Los regidores del distrito de El Tambo, Marco Coz, Anahí Aventura y Alejandra Espejo, realizaron una visita de inspección a la Gerencia de Desarrollo Económico, dirigida por Patricia Alcántara, donde encontraron a cuatro personas, sin vínculo laboral con la municipalidad, realizando labores dentro de la comuna y haciendo uso de equipos, mobiliario, computadoras y archivos institucionales.

Según el regidor Coz, estos trabajadores vienen operando sin contrato formal pese a denuncias previas sobre presuntas desnaturalizaciones de contrato y designaciones irregulares en jefaturas.

Indicaron además que áreas como Asesoría Legal, Desarrollo Económico, Licencias de Funcionamiento y Defensa Civil se encontrarían sin jefaturas definidas, lo que incrementaría el riesgo de irregularidades administrativas.

Advirtieron que estas personas podrían estar cubriendo plazas sin proceso formal y alertaron sobre un posible intento de desnaturalizar contratos.

Finalmente, anunciaron que solicitaran información al área de personal para ver la situación laboral de estas personas y se presentarán las denuncias correspondientes ante el Órgano de Control Institucional (OCI) y procuraduría para las investigaciones del caso.