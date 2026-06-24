Ante el frío extremo que se vive en la región Junín, con temperaturas que superan los -12°C, la Dirección Regional de Educación (DRE) Junín informó que es obligatorio la aplicación de la Directiva N° 011-2026-GRJ/DREJ-DGP, que faculta retardar el horario de ingreso de los escolares, en horas de la mañana, y adelantar la salida, en horas de la tarde.

Según explicó el especialista de Educación, de la DRE – Junín, Eder Socualaya Cerrón, son los directores de los centros educativos los que están obligados a acatar esta nueva disposición, convocando Consejo Educativo Institucional (CONEI), para coordinar el tiempo de retraso en las horas de ingreso y adelanto en horas de la salida.

“En caso de los colegios que tengan doble turno, son los directores quienes deben evaluar, acorde a su realidad, las estrategias que se aplicarán. Podría ser con la preparación de clases o trabajos que los escolares puedan complementar en sus casas; o si con el CONEI también acuerdan, podrían reducir el tiempo de los recreos”, refirió el especialista.

La vigencia de la actual directiva entró en vigencia desde el mes de mayo y se extiende hasta finales de agosto. El funcionario recalcó que se evaluará las recomendaciones del sector Salud con relación a enfermedades respiratorias y otros, para adoptar otras medidas a favor de los escolares.