El reconocido cantautor de huaino con arpa, Teodardo Clemente Carlos Tadeo, conocido como “Gorrión Tauripampino” (69), falleció tras el despiste y caída a un abismo de un vehículo en el distrito de Quinocay, Yauyos, la madrugada del 1 de julio.

La tragedia, que enlutó a la región, dejó un saldo de tres víctimas mortales, incluyendo integrantes de su comitiva musical, y un herido de gravedad que permanece internado en el hospital de Mala, informaron las redes sociales.

El siniestro ocurrió cuando el artista regresaba de animar las festividades de San Pedro de Quinocay, tras una intensa agenda de presentaciones. Se presume que el conductor del vehículo perdió el control debido al cansancio, precipitando la unidad hacia el abismo tras la celebración.

La noticia, que conmocionó a los seguidores de la música folclórica, motivó la suspensión de las actividades festivas locales y provocó diversas muestras de pesar por parte de instituciones regionales. Autoridades investigan la identidad del conductor y las circunstancias exactas del trágico suceso.

Los seguidores y gremios artísticos del país expresaron su profundo pesar en plataformas digitales ante la repentina partida del veterano músico. Se espera que en las próximas horas los familiares confirmen el lugar del velatorio para que su público pueda brindarle el último adiós.