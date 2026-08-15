Alianza Lima vs. UTC EN VIVO L1 MAX desde las 7:30 p. m. en el Estadio de Matute, por la quinta fecha del Torneo Clausura. Los “Íntimos” deben ganar para recuperar la punta, al menos de forma momentánea, pues Cusco FC y Deportivo Garcilaso están arriba en este momento.

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La previa del Alianza Lima vs. UTC

Luego de dejar dos puntos en el empate ante Sport Boys, Alianza Lima volverá a Matute el sábado 15 de agosto con la necesidad de reencontrarse con la victoria cuando enfrente a UTC por el Torneo Clausura. Para la periodista y embajadora de Inkabet, Fernanda Huapaya, el conjunto blanquiazul tiene argumentos para imponer condiciones, aunque deberá corregir algunos aspectos si quiere evitar complicaciones ante un rival que ya le generó problemas en el Apertura.

“Alianza llega con cierta preocupación después del empate ante Sport Boys. Dejar dos puntos en el camino, cuando necesita sumar para mantenerse en la pelea por el Clausura, no es el resultado que esperaba. Más allá de eso, el equipo necesita recuperar regularidad en su juego y ser más efectivo de cara al arco. El cuadro blanquiazul es superior a UTC tanto por sus individualidades como por su juego colectivo y parte como favorito”, señaló Huapaya.

Uno de los principales aspectos a corregir estará en la definición. Para Huapaya, el equipo de Pablo Guede necesita mejorar su eficacia en los últimos metros y encontrar mayor elaboración en la mitad de la cancha. Además, considera que podría ser momento de poner en evaluación la propuesta ofensiva que viene utilizando el técnico.

“Debe mejorar la eficacia en los últimos metros y ver si replantea la idea de jugar con tres atacantes. También necesita mayor intensidad en la presión y elaborar más en la mitad de la cancha. Es un partido en el que Alianza debería intentar imponer condiciones desde el inicio, sobre todo porque juega de local”, explicó.

Sin embargo, el antecedente más reciente frente a UTC invita a no confiarse. En el Torneo Apertura, el conjunto victoriano consiguió imponerse por 1-0 con un gol en los minutos finales, en un encuentro que evidenció las dificultades que puede generar al cuadro íntimo.

“Ese partido le enseñó a Alianza que contra UTC probablemente tendrá que trabajar hasta el último minuto. Fue un rival complicado y, pese a las circunstancias del encuentro, tuvo más remates al arco. Ahora, si Alianza consigue marcar primero, puede tener un partido mucho más controlado; si el gol no llega, UTC puede crecer y convertirlo en un encuentro incómodo”, sostuvo.

Otro aspecto que deberá cuidar el cuadro blanquiazul será el equilibrio defensivo, especialmente cuando adelante sus líneas en busca del gol. “Si Alianza ataca con muchos jugadores y pierde la pelota de manera apresurada, UTC puede encontrar espacios para salir rápido. Por eso será fundamental que los mediocampistas estén atentos a las coberturas y que el equipo no se parta en dos”, agregó.

Huapaya también destacó el buen momento de Eryc Castillo y lo señaló como una de las principales cartas ofensivas del cuadro blanquiazul para este encuentro. “Debería ser determinante, como lo viene demostrando en los últimos partidos”, afirmó.

Finalmente, la periodista advirtió que el margen de error se reduce a medida que avanza el Clausura y que dejar puntos en el camino podría complicar las aspiraciones de Alianza Lima en la pelea por el título.