Alianza Lima y UTC volverán a encontrarse este sábado 15 de agosto, desde las 7:30 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva, por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El duelo enfrentará a un conjunto blanquiazul que buscará mantener su contundencia ofensiva y recuperar la solidez defensiva que mostró durante el Apertura, frente a un equipo cajamarquino que llega con cuatro fechas sin conocer la victoria.

El principal contraste en el rendimiento de Alianza Lima se puede encontrar en los números entre el Apertura y el Clausura. Durante las 17 fechas del primer torneo, el cuadro íntimo marcó 30 goles y recibió apenas 8, con un promedio de 1.76 tantos a favor y 0.47 en contra por partido. En cambio, en las primeras cuatro jornadas del Clausura, ha convertido 8 goles —un promedio de 2 por encuentro—, pero ya ha recibido 5, elevando a 1.25 su promedio de tantos encajados por partido.

En otras palabras, según remarca el Datero Betsson, Alianza está marcando 13.3 % más goles por partido que en el Apertura, pero está recibiendo casi tres veces más. Los cinco goles encajados en apenas cuatro fechas representan ya el 62.5 % de los tantos que recibió durante todo el Apertura, un dato que pone el foco sobre su funcionamiento defensivo del equipo dirigido por Pablo Guede.

Un historial que favorece ampliamente a Alianza

Si hay un antecedente que juega a favor de los blanquiazules, es el dominio reciente sobre UTC. Alianza Lima acumula diez enfrentamientos consecutivos sin perder ante el conjunto cajamarquino, con ocho victorias y dos empates. En esos encuentros marcó 12 goles y recibió apenas uno.

De hecho, UTC solo pudo marcarle una vez a Alianza en esos últimos diez partidos: fue en el empate 1-1 del 28 de agosto de 2022. El antecedente más reciente también terminó con victoria íntima: el 28 de febrero, Alianza derrotó 1-0 a UTC en Cajamarca con un gol de Renzo Garcés en los descuentos. Además, los íntimos no pierden con el ‘Gavilán del Norte’ desde su campaña fatídica del 2020, resalta Betsson.

Por su parte, el conjunto cajamarquino llega con algunas dificultades. El equipo dirigido por Cristian Paulucci suma dos empates y dos derrotas en las primeras cuatro fechas del Clausura y todavía busca su primer triunfo.

A ello se suma un problema en el arco: Ángelo Campos se encuentra lesionado e Ignacio Barrios, su segundo arquero, está suspendido, por lo que Ricardo Bettocchi, de 24 años, asumiría la responsabilidad bajo los tres palos. El arquero llegó procedente de Cantolao y aún no registra minutos en la Liga 1.

Con este escenario, Alianza buscará aprovechar el buen momento de su ofensiva, que promedia dos goles por partido en el Clausura y tiene en Eric Castillo a uno de sus hombres más destacados de cara al arco.

En ese sentido, las cuotas de Betsson reflejan el favoritismo blanquiazul para este encuentro: el triunfo de Alianza Lima paga 1.22, mientras que el empate tiene una cuota de 5.80 y una victoria de UTC alcanza 15.50. Un escenario que coloca a los íntimos como claros favoritos para quedarse con los tres puntos en Matute.