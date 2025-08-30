MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-vecinos-denuncian-a-danzante-de-los-avelinos-por-agredir-a-un-perro-en-san-agustin-de-cajas-noticia/

Al mismo estilo de Carlos Rincón y Leslie Shaw, en las redes sociales, se han generado toda una controversia entre Robert del Centro y la Muñequita Kelly, por la canción en huaylarsh antiguo “Pásame, la Pilsen”.

Resulta que la joven artista se comunicó con Robert del Centro para requerir los permisos y cantar la jocosa canción, pero al estilo salay.

Robert del Centro, le dijo a la cantante que tenía que pagarle por la composición de la letra de la canción mil soles, según refiere en una transmisión en vivo.

La joven procedió a hacer el depósito a la cuenta del canta autor. Además dice que le hizo hincapié que debía poner música Bruno Román y letra Robert del Centro. Además de un mensaje hablado con un saludo, pero no se cumplió, porque refiere que no puso el nombre del autor de la melodía, Bruno Román Meza. Es por ello que le reclamaba, lo cual se convirtió en una controversia en redes sociales. Unos defendían a Robert del Centro y otros a la muñequita Kelly.

llora. En otra transmisión en redes sociales, la muñequita Kelly, entre lágrimas dice que Robert del Centro, le conminó a eliminar el vídeo que produjo y subió en You Tube. “Yo antes de grabar pedí permiso, el señor me pidió un monto y yo le deposité y le pedí un documento. Allí decía desconocer que le habían pedido mandar el saludo. “Cuando el audio y el video estaba liste, me dijo Kelly tienes que enviar mi saludo y me pide que elimine el vídeo y donde queda mi sacrificio, tanta inversión que hice”, reclamó.