Silvana Robles (Juntos por el Perú) y David Jiménez (Fuerza Popular) continuarán en el Congreso de la República. Al menos así lo indica el conteo de votos al 80.5 % en el distrito electoral único y al 86.9 % en el distrito electoral múltiple (Junín). Ambos fueron elegidos en el 2021 como congresistas de la región y, este año, como senadores: Robles en la lista nacional del partido de izquierda y Jiménez como el único senador de la región Junín. Su producción legislativa, sin embargo, es baja: entre los dos alcanzan solo 23 leyes publicadas.

JIMÉNEZ. El virtual representante de Junín en la Cámara de Senadores lo será con poco más de 9 mil votos. Según el portal del Congreso, Jiménez solo es autor principal de cinco proyectos de ley que finalmente fueron aprobados entre el 2021 y 2022, y publicados en el diario oficial El Peruano. Entre estas normas destacan la Ley N° 31988, reforma constitucional que permitió el retorno a la bicameralidad; la Ley N° 31556, que establece el 8 % del IGV para rescatar el empleo en restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos; y la Ley N° 31460, que declara de interés nacional y necesidad pública la renovación de las plantaciones de café.

ROBLES. Silvana Robles representa a todo el país y, con el número 2 de Juntos por el Perú, superó los 150 mil votos. Aunque triplica la producción legislativa de Jiménez, gran parte de sus normas son de carácter declarativo. Robles logró que, entre el 2021 y 2024, se publicaran 18 leyes de las cuales fue autora principal.

Logro la Ley N° 3256, para nombrar al personal CAS COVID; la Ley N° 32461, que “logró” la creación de universidades —aunque fuera solo en el papel— en 15 regiones; y la Ley N° 31417, para fortalecer el Cuerpo General de Bomberos. Sin embargo, nueve de las leyes promovidas por Silvana Robles (el 50 % de su producción) son declarativas. Allí se encuentran normas para postular la Tunantada como patrimonio, la creación del distrito de La Punta y la promoción de la salud bucal.

Estas últimas, aunque aprobadas, suelen carecer de presupuesto o carácter vinculante, limitándose a gestos simbólicos para el país.