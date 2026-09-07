Una innovación desarrollada por un equipo de ingenieros de Huancayo logró reconocimiento internacional al obtener una medalla de oro en la Exposición Internacional de Inventos de Mujeres de Corea del Sur (KIWIE 2026).

Se trata de un robot autónomo diseñado para realizar labores de limpieza en establos pecuarios, una propuesta que busca reemplazar parte del trabajo manual y reducir tanto la exposición de los trabajadores a los residuos orgánicos como el impacto ambiental generado por su acumulación y descomposición.

El proyecto fue desarrollado por los ingenieros Diego Ricardo Cajachagua Guerreros, Rodrigo Ortiz Zacarías y Olga Huari Huamán, ingeniera ambiental de la Universidad Continental.

Tecnología para limpiar establos

El robot ha sido diseñado para medir aproximadamente 30 por 50 centímetros y pesar entre 10 y 15 kilogramos, características pensadas para permitirle desplazarse con estabilidad sobre superficies irregulares.

Entre sus componentes se encuentra un sistema de geolocalización GPS, sensores para detectar obstáculos y establecer rutas autónomas, además de cámaras y sistemas de visión artificial.

Para retirar los residuos, contará con un rodillo ubicado en la parte inferior, escobillas accionadas mediante motores y pistones eléctricos para la limpieza vertical. También tendrá depósitos de agua, una bomba para limpieza a presión, tuberías y pulverizadores.

Su sistema energético será híbrido, combinando paneles solares para la carga durante el día y baterías para mantener su funcionamiento.

Utilizará inteligencia artificial

Uno de los elementos más innovadores es la incorporación de inteligencia artificial para identificar los residuos del ganado. Según explicó Olga Huari Huamán, el sistema será entrenado con una base de entre 4.000 y 5.000 imágenes, captadas bajo diferentes condiciones de iluminación, fondos y estados de los residuos.

El equipo también contempla utilizar cámaras térmicas para mejorar la detección del estiércol mediante visión artificial y permitir que el robot pueda realizar sus labores en diferentes horarios.

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de diseño y sus creadores tienen previsto desarrollar un prototipo funcional en el corto plazo.

Además, la invención se encuentra en trámite de patente ante Indecopi, mientras el equipo evalúa el potencial de llevar esta tecnología al sector pecuario.

Oro en exposición internacional

El reconocimiento llegó durante la edición 2026 de KIWIE, realizada del 16 al 18 de julio en Corea del Sur. El evento reunió 452 inventos provenientes de 19 países y busca promover y visibilizar principalmente la participación de mujeres en actividades de invención.

Aunque los integrantes del equipo no viajaron a Corea del Sur, participaron de manera virtual y enviaron la documentación solicitada por la organización.

En esta edición, la Universidad Continental obtuvo 24 medallas, mientras que Perú destacó como la delegación con mayor cantidad de inventos participantes, concentrando el 67,7 % de los proyectos inscritos.