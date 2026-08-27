La difusión de nuevos videos en redes sociales que muestran casos de acoso e intimidación entre escolares de distintas instituciones educativas ha generado preocupación por la violencia que enfrentan los estudiantes fuera de los planteles. Ante este escenario, colegios y autoridades de Huancayo, El Tambo y Chilca han reforzado la vigilancia, adelantado los horarios de salida y puesto en marcha acciones preventivas para contener las agresiones y evitar que las grescas entre escolares deriven en hechos de mayor gravedad.

Ante el caso de una estudiante de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, quien fue interceptada e intimidada por escolares del colegio Cocharcas, el director de la I.E., Feliz Curi Damián, solicitó a la Policía Nacional la asignación de un efectivo motorizado para reforzar la vigilancia durante los horarios de ingreso y salida. Asimismo, se organizarán rondas de padres de familia para custodiar los puntos críticos alrededor del colegio, las cuales serán implementadas, a más tardar, el próximo lunes. Curi Damián también señaló que, en una reciente reunión en el Gobierno Regional, se planteó implementar drones y patrullaje permanente en la zona, acciones que espera se concreten.

En El Tambo, la Municipalidad dispuso que serenos reforzarán el patrullaje en ocho instituciones educativas que concentran a más de 8 mil 145 estudiantes. La estrategia contempla vigilancia a pie, motorizada e integrada con la Policía Nacional durante los horarios de ingreso y salida.

“Estamos reforzando la presencia preventiva en los alrededores de los colegios para evitar que una discusión o enfrentamiento entre estudiantes pueda escalar a hechos de mayor gravedad”, señaló el mayor PNP (r) Carlos Espinoza Olivares.

En Chilca, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana activó un plan preventivo que incluye el refuerzo de los patrullajes integrados entre la Policía, Serenazgo y la UGEL. Además iniciaron charlas y talleres dirigidos a estudiantes de secundaria sobre resolución pacífica de conflictos, cultura de paz y prevención del uso de armas blancas.