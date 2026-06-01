La llegada a Huancayo de Yenifer Paredes, cuñada e hija política del expresidente Pedro Castillo; José Castillo, hermano del exmandatario; y Analí Márquez, candidata a la primera vicepresidencia por Juntos por el Perú, no se concretó este fin de semana, pese a que su presencia había sido promocionada como parte de la denominada “Ruta Castillista”, estrategia política impulsada por Roberto Sánchez con miras a la segunda vuelta electoral.

La ausencia de los principales invitados generó sorpresa entre simpatizantes y militantes que esperaban participar en las actividades programadas en la región Junín. Finalmente, el único representante nacional que arribó fue el exfiscal José Domingo Pérez, quien desarrolló una agenda de visitas y encuentros ciudadanos en las localidades de Jauja y Ahuac.

En Huancayo, las actividades políticas fueron encabezadas por dirigentes regionales y militantes del movimiento. Una movilización recorrió diversas calles de la ciudad bajo el liderazgo del diputado electo Marlon Aguirre y del candidato a la gobernación regional Juan Palomino, quienes reafirmaron el respaldo de sus bases al proyecto político que representan.

Hasta el cierre de esta edición no se informó oficialmente sobre las razones de la suspensión de la visita de los integrantes de Juntos por el Perú.