La Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de Huancayo confirmó la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a 15 investigados por los presuntos delitos de fraude informático, receptación agravada y otros, vinculados a la presunta organización denominada “Los Tecnológicos del Mantaro”.

La decisión fue emitida mediante la Resolución N.° 26, del pasado 3 de julio de 2026.

El colegiado declaró infundados los recursos de apelación presentados tanto por el Ministerio Público como por los investigados, y confirmó la Resolución N.° 13 del 15 de abril de 2026.

De esta manera, se mantiene la prisión preventiva por 18 meses para Ronal Curasma Clemente, Maruja Marisol Curasma Clemente, Élida Rosas Pariona, Antoni Benjamín Ricci Jancachahua, José Luis Arroyo León, César Augusto Padilla Sernaque, Jhonatan David Huatuco Aquino, Luis Giovanny Sánchez Sánchez, José Luis de la Torre Pérez, Raúl Paucar Davan, Jhordan Jheremy Gamarra Calderón, Brayan David Samaniego Peralta, Jordan Bill Mescua Puente, Juan Carlos Damián Otárola y César Andrés Pascual Rojas.

Asimismo, confirmó la comparecencia con restricciones para Julia Clemente Capani, Yulissa Rojas Espinoza y Deneyra Ariana Zambrano Contreras, quienes deberán cumplir reglas de conducta y el pago de cauciones económicas.