En el SATH revisaron a detalle la fidelidad del documento, hallando anomalías
En el SATH revisaron a detalle la fidelidad del documento, hallando anomalías

Ante las quejas de los conductores, el gerente de Operaciones del SAT Huancayo, Pedro Paucar Hinostroza, aclaró que las dificultades en la aplicación de los descuentos responden a un proceso de programación y adecuación de los sistemas para fusionar el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC y la Ordenanza Municipal N.° 845-MPH/CM.

“Tenemos que aplicar ambas normas y darle al administrado el beneficio que más le convenga”, señaló. La medida permitirá que determinadas multas accedan a descuentos de hasta 90%.

Para explicar el alcance del beneficio, se planteó un caso hipotético con una papeleta valorizada en S/ 288. Si a esta se le sumaran S/ 100 por costas y gastos de cobranza coactiva, la deuda llegaría a S/ 388. Con el beneficio combinado, el pago se reduciría a S/ 28.80 por la multa, tras el descuento del 90%, y a S/ 15 por las costas y gastos, luego de aplicar la rebaja del 85%. En este escenario, el monto final sería de S/ 43.80.

Las infracciones consideradas graves están excluidas del beneficio, entre ellas las identificadas con los códigos M-1 y M-2 que corresponden a conducir bajo efectos del alcohol o drogas; M-3, sin licencia; M-4, con licencia retenida o suspendida; M-20-c, exceder en más de 30 km/h el límite. M-27, sin revisión técnica; M-28, sin SOAT; M-37, M-38 y M-39, accidentes con daños personales, lesiones graves o muerte.

Los plazos

El beneficio tiene fecha de vencimiento, las papeletas de tránsito impuestas por la PNP tienen un plazo de 90 días calendario y el descuento vence el 23 de noviembre de 2026. En tanto, las papeletas de transporte impuestas por inspectores municipales cuentan con 180 días calendario y el plazo culmina el 22 de febrero de 2027.

“Pedimos que averigüen por qué se les coloca la multa. La PNP y la Gerencia de Tránsito sancionan; nosotros solo somos responsables de la cobranza”, invocó Paucar Hinostroza.

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