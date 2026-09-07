Ante las quejas de los conductores, el gerente de Operaciones del SAT Huancayo, Pedro Paucar Hinostroza, aclaró que las dificultades en la aplicación de los descuentos responden a un proceso de programación y adecuación de los sistemas para fusionar el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC y la Ordenanza Municipal N.° 845-MPH/CM.

“Tenemos que aplicar ambas normas y darle al administrado el beneficio que más le convenga”, señaló. La medida permitirá que determinadas multas accedan a descuentos de hasta 90%.

Para explicar el alcance del beneficio, se planteó un caso hipotético con una papeleta valorizada en S/ 288. Si a esta se le sumaran S/ 100 por costas y gastos de cobranza coactiva, la deuda llegaría a S/ 388. Con el beneficio combinado, el pago se reduciría a S/ 28.80 por la multa, tras el descuento del 90%, y a S/ 15 por las costas y gastos, luego de aplicar la rebaja del 85%. En este escenario, el monto final sería de S/ 43.80.

Las infracciones consideradas graves están excluidas del beneficio, entre ellas las identificadas con los códigos M-1 y M-2 que corresponden a conducir bajo efectos del alcohol o drogas; M-3, sin licencia; M-4, con licencia retenida o suspendida; M-20-c, exceder en más de 30 km/h el límite. M-27, sin revisión técnica; M-28, sin SOAT; M-37, M-38 y M-39, accidentes con daños personales, lesiones graves o muerte.

Los plazos

El beneficio tiene fecha de vencimiento, las papeletas de tránsito impuestas por la PNP tienen un plazo de 90 días calendario y el descuento vence el 23 de noviembre de 2026. En tanto, las papeletas de transporte impuestas por inspectores municipales cuentan con 180 días calendario y el plazo culmina el 22 de febrero de 2027.

“Pedimos que averigüen por qué se les coloca la multa. La PNP y la Gerencia de Tránsito sancionan; nosotros solo somos responsables de la cobranza”, invocó Paucar Hinostroza.