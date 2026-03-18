La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, a cargo del fiscal provincial Zenón Vásquez y la policía allanaron y detuvieron en Satipo a presuntos integrantes de una red dedicada a la microcomercialización de drogas.

La intervención, realizada el 14 de marzo, contó con la participación de agentes de la fiscalía y los “Sinchis”. Durante el operativo se allanaron cuatro inmuebles ubicados en distintos puntos del distrito de Mazamari.

Según las investigaciones, uno de los locales funcionaba como cabina de internet, la cual era utilizada como fachada para la venta de drogas al menudeo, mientras que otro inmueble habría servido como centro de acopio del dinero ilícito.

Como resultado, se logró la detención de Vladimir Carhuas Pumatana (28), Germán Carhuas Pumatana (31), Alex Carhuas Pumatana (26), Jhoseph Chirisente Arca (29), Yhonatan Paredes Quispe (33).

De acuerdo con las autoridades, los detenidos —presuntamente integrantes de un mismo entorno familiar— se dedicaban al acopio, acondicionamiento y distribución de droga proveniente del VRAEM.Durante la intervención, las autoridades incautaron aproximadamente S/ 50,000 en efectivo, teléfonos celulares, equipos informáticos, marihuana en bolsas y ketes, además de un vehículo que habría sido utilizado para la distribución de droga bajo la modalidad de “delivery”.