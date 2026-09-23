La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo obtuvo una condena de 3 años y 11 meses de pena privativa de libertad suspendida contra Bernardo Zósimo Torres Cano (52), por el delito de actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres.

Según la investigación fiscal, el sentenciado habría colocado insecticida en alimentos que posteriormente arrojó a tres perros identificados como Blanquita, Ceniza y Zeus, mascotas de vecinos de la zoma

El hecho ocurrió en inmediaciones de la avenida 28 de Julio. Los propietarios encontraron a sus animales sin vida y revisaron las cámaras de videovigilancia del sector. En las imágenes se habría observado a Torres Cano entregando comida a los perros poco antes de que murieran.

Dijo que los perros lo habían mordido

Tras su intervención, Torres Cano reconoció haber envenenado a los animales y señaló que tomó esta decisión porque, según su versión, los perros lo habían mordido en reiteradas ocasiones.

Durante la audiencia, la fiscal provincial Melissa Miluska Acosta Chancan presentó los elementos que sustentaron la responsabilidad penal del acusado. La Fiscalía señaló además que no se presentó una denuncia que acreditara las agresiones que el sentenciado afirmó haber sufrido.

Finalmente, el Poder Judicial impuso 3 años y 11 meses de prisión suspendida, además de reglas de conducta que deberá cumplir durante el periodo establecido.