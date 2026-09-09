El exfuncionario de la Municipalidad Distrital de Pangoa, Richard Maita Romaní, fue condenado a cuatro años de pena privativa de libertad tras ser hallado responsable del delito de peculado en agravio de la comuna.

La sentencia fue obtenida por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central, luego de acreditar durante el juicio oral que el exservidor público dispuso indebidamente de fondos del Estado.

Recibió dinero para viáticos

Los hechos se remontan al 2019, cuando Maita Romaní se desempeñaba como subgerente de Infraestructura y Obras de la Municipalidad Distrital de Pangoa.

En ese entonces, recibió S/ 5,000 bajo la modalidad de fondos por encargo, dinero que debía ser utilizado exclusivamente para cubrir gastos operativos de un equipo técnico que realizaba labores en el Valle Ene.

Sin embargo, el entonces funcionario no presentó la rendición de cuentas ni devolvió los recursos dentro del plazo correspondiente, por lo que, según la tesis fiscal, terminó apropiándose de los fondos públicos.

Devolvió el dinero cinco años después

De acuerdo con el Ministerio Público, tuvieron que transcurrir aproximadamente

Durante el juicio oral, el fiscal adjunt cinco años para que el exfuncionario restituyera la totalidad de los S/ 5,000.

Durante el juicio oral el fiscal adjunto provincial Milder Peinado Lara, en coordinación con el fiscal provincial Miguel Jhony Rojas Mayta, presentó los elementos probatorios con los que se sustentó la responsabilidad penal de Maita Romaní.

Además de los cuatro años de prisión, el sentenciado deberá pagar S/ 2,000 de reparación civil por daño extrapatrimonial a favor del Estado.