Vive de milagro. Jeny asistió a una fiesta de promoción y confiada subió a la moto de su un amigo que la llevaría a su casa. En el trayecto, el piloto cambio de rumbo y en un desolado golpeó a Jeny Romero G. (18). La joven con seis semanas de gestación, trató de defenderse, pero su atacante con una piedra le golpeó varias veces en la cabeza. Sintiéndose desfallecer, la joven se lanzó al río para que no la maten. Horas después, su cuerpo fue encontrado a orillas del torrente.

Jeny tiene traumatismo encéfalo craneano, los médicos dicen que tiene fractura del cráneo, por lo que fue evacuada al hospital El Carmen de Huancayo. Los familiares piden la captura del agresor Jhonatan Huaripata Peñaloza (21) .

Su tío Sandro Salazar denunció el brutal ataque contra la joven embarazada ocurrido el fin de semana en el sector de San Ramón de Pangoa. En el hospital mencionaron que tenía Tec grave y múltiples heridas por lo que fue evacuada al hospital El Carmen de Huancayo.

“Tiene la cabeza dañada, su cráneo está roto. Ella dijo que su amigo Jhonatan (amigo de su ex pareja), la golpeó con una piedra, luego de patearle. Ella me dijo que se aventó al río para que no la mate y el muchacho, miraba cómo la corriente se la llevaba, pero el río la botó en la orilla”, contó llorando la madre, Elena Gonzales Campos, quien pide ayuda, porque no tiene recursos para comprar medicamentos. Cualquier apoyo al 9324423400.

