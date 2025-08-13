El alcalde de Satipo, César Merea Tello, confirmó la detención de tres efectivos del servicio de Serenazgo de la municipalidad en relación a la muerte de un mecánico natural de Trujillo, quien falleció en circunstancias aún no esclarecidas.

Al respecto, la Policía Nacional de la provincia de Satipo está llevando a cabo la investigación correspondiente para determinar los detalles del caso que se produjo el lunes 11 en el sector del barrio Santa Leonor, provincia de Satipo.

En relación a este caso que conmociona a la población, el gremio de los mecánicos de la provincia lamentó lo sucedido y a su vez dio a conocer que el muchacho llegó a Satipo hace seis años y trabajaba independientemente.

Según esta fuente, el hecho ocurrió el día lunes a las 9:30 horas, cuando los agentes y su unidad móvil, intervinieron (al parecer) a golpes a Luis Bustamante Gutiérrez (47) y al mediodía de ese día mismo dejó de existir. Posteriormente su cuerpo habría sido arrojado al río Satipo y fue hallado a la altura del sector La Florida.

Por su parte, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo inició la investigación preliminar por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio simple en agravio de Luis Fernando Bustamante.

El Fiscal Provincial Wilber Rafael Arellano Laos, a cargo del caso, dispuso realizar las diligencias para recabar información que involucra al personal de serenazgo de Satipo Eduardo H. V. (34), Carlos M. V. (34), Efraín A. L. (55) quienes fueron detenidos en flagrancia delictiva y Felipe Q. L. (no habido) por la presunta comisión de los delitos de omisión de auxilio o aviso a la autoridad y la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, para el esclarecimiento de los hechos.