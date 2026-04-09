Un joven que fue de cacería a la espesura de la selva en Satipo, fue hallado muerto con señales de haber recibido un disparo letal. Las autoridades, al verificar el cuerpo, encontraron a la altura del mentón una herida de arma de fuego. Al lado del cadáver se halló una escopeta hechiza que hace suponer que se disparó accidentalmente en la jungla.

El padre, informó que su hijo, identificado como Mack E. A. (29), salió de su casa ubicada en el centro poblado 2 de Mayo, distrito de Mazamari, con dirección al monte, el domingo 5. Al no retornar dos días, preocupados, empezaron a buscarlo, encontrando su cuerpo sin vida el martes 7 en la selva.

El padre comunicó del hallazgo a las autoridades. De inmediato, se apersonaron al lugar de los hechos, donde efectivos de Mazamari y de serenos del municipio, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo con las diligencias de ley y el traslado a la morgue de Satipo para la autopsia.