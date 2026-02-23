Una joven venezolana que se encontraba bañando en el balneario “Tres Pozas” del río Pangoa, pereció bajo la fuerte corriente de las aguas que la arrastró y la introdujo en las profundidades de gigantescas piedras, haciéndole imposible salir.

Otros bañistas que se encontraban en la poza, con mucho esfuerzo lograron sacar el cuerpo, en la ribera le dieron los primeros auxilios pero ya había fallecido.

El accidente se registró a las 11:30 horas de ayer, en el balneario conocido como Tres Pozas, en el río Pangoa, del distrito de Pangoa en Satipo, la joven venezolana Yelis Anis Michell Martínez Rada (27) deja dos hijas de 9 y 6 años en la orfandad.

Los rescatistas voluntarios, realizaron un arduo trabajo para sacarla de la profundidad de las piedras, en la orilla del río trataron de reanimarla dándole los primeros auxilios, pero, ya había fallecido.

Luego del levantamiento del cadáver por las autoridades competentes, la camioneta de la comisaria PNP de Pangoa, trasladó el cadáver a la morgue de Satipo para la necropsia de ley.