A cinco días del duelo entre ADT y Alianza Lima, la tribuna mete presión. Y es que las entradas en venta virtual ya se han agotado y las de boleterías físicas vuelan. La hinchada blanquiazul promete invadir la Perla de los Andes, pero el “Vendaval Celeste” quiere hacerse fuerte en casa.

ADT llega con altibajos en el torneo, golpeado por resultados irregulares, pero con el plus de la altura y un dato que ilusiona: históricamente Alianza aún no ha podido tumbarlo en su fortín.

En la interna, el equipo de Pablo Trobbiani aprieta el acelerador en los entrenamientos, mentalizado en dar el golpe. Suma como refuerzo el regreso del zaguero ecuatoriano John Narváez, pieza clave en la última línea tras superar una lesión.

Sin embargo, no todo es sonrisa: Carlos Cabello y Aylton Mazzo están fuera por expulsión, lo que obliga a mover fichas en defensa y mediocampo.

Al frente, Alianza Lima llega con otro libreto. Según el pulso que marcan medios deportivos nacionales, el cuadro íntimo viene afinando su once con mayor regularidad, mostrando una idea más clara y con la obligación de sumar para trepar a la cima. Su juego combina oficio, presión alta y peso ofensivo, pero tendrá que adaptarse a la altura y a un rival que no regala espacios en casa.

ADT necesita puntos para escapar de la zona roja, mientras que Alianza no puede pestañear si quiere seguir en la pelea por el liderato. Será un duelo de estrategias, donde cada pelota se disputará como la última y el margen de error será mínimo.

En Tarma, la consigna es clara: creer hasta el final. Porque en la altura, cuando el aire falta, también aparece el corazón. Y ahí, el que no corre, vuela.