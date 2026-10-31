El esperado encuentro entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura 2026, se disputará finalmente en el estadio Huancayo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), pese a las versiones que señalaban un posible cambio de escenario.

A través de un comunicado, el club huancaíno confirmó que recibirá al conjunto crema el próximo 14 de noviembre en su habitual recinto deportivo, despejando las dudas generadas por el anunciado inicio de las obras de remodelación.

La incertidumbre surgió luego de conocerse que el IPD retomará el proyecto de renovación de la pista atlética del estadio, cuyos trabajos permanecían paralizados desde abril. Según la información difundida por el periodista deportivo Gustavo Peralta, la ejecución de la obra se reactivará tras la firma del contrato correspondiente.

Inicialmente, se contemplaba que la Maratón Internacional de los Andes, programada para el 8 de noviembre, fuera la última actividad deportiva desarrollada en el recinto antes de su cierre temporal.

Remodelación comenzará después del partido

Ante los rumores sobre la imposibilidad de utilizar el estadio para el último encuentro de local del Rojo Matador, la administración de Sport Huancayo realizó las gestiones necesarias para garantizar la disponibilidad del escenario hasta el final de la temporada 2026.

De esta manera, el compromiso frente a Universitario se disputará en Huancayo, mientras que los trabajos de renovación de la pista atlética quedarán programados para después del encuentro.

Con esta confirmación, Sport Huancayo podrá cerrar su participación como local en el Torneo Clausura ante su afición, sin necesidad de trasladar el partido a otra ciudad.