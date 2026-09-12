Hace dos días inauguraron la remodelación del nuevo centro de salud de Chilca, y ayer tras una intensa lluvia diversos ambientes del establecimiento terminaron inundados.

El personal de salud, tuvo que coger las escobas para botar el agua que ingresó al servicio de cáncer y también en el star de enfermería, también había filtración de agua en el techo de admisión. El personal de salud mencionó que las inundación ocurrió en el nuevo IOAR que colinda con el ambiente antiguo. Ayer, llamamos a la directora de la Red Valle Mantaro, Nancy Baquerizo que dijo que todo estaba bien y no había pasado. Además envió fotos de la fachada aduciendo que un médico inspeccionó la obra

Dos millones 562 mil soles costó la obra de la nueva emergencia, que no pasó la prueba de fuego ante el inicio de la lluvia.

En San Antonio, también hubo inundaciones en San Jorge y San Judas.

El Senamhi pronosticó para esta semana intensa lluvias razón por la cual demandó a las autoridades asumir las medidas preventivas. Asimismo, las familias deben organizarse para cumplir con la limpieza de las cunetas de sus techos y los sumideros.