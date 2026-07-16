Un total de 56 cámaras de videovigilancia y 120 serenos estarán alertas durante las festividades del santiago, informó el gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huancayo, César Ramos Chahuayo.

Sostuvo que más del 50% de los serenos permanecerán en el servicio activo de patrullaje en diversos cuadrantes, para darle la tranquilidad a la población de Huancayo. Mientras que las cámaras de seguridad son monitoreadas a cada minuto, para que el personal de patrullaje integrado y las motos del Escuadrón Corcel acudan de inmediato ante la ocurrencia de un hecho delictivo.

Mencionó que el robo de celulares a visitantes, los falsos taxistas que despojan de sus pertenencias a los pasajeros son las principales modalidades de delitos que serán controlados. Lo cual se coordinará con la policía para realizar diversos operativos de control. En estas acciones también participan los inspectores de tránsito que controlan la informalidad en el transporte público.

“Las personas en santiago beben licor y son víctimas del robo de los celulares o son asaltados por falsos taxistas , que los despojan de sus pertenencias por eso pedimos mucha precaución”, señaló.

ioioio. El 24 de julio que se realiza el pasacalle, donde se van a desplazar más de 100 comparsas santiagueras a lo largo de la calle Real, este día se pondrán énfasis en el patrullaje para garantizar la estadía de los visitantes que llegan de la capital, otras ciudades del país e incluso del extranjero. Respecto a los locales de venta de licor, discotecas entre otros establecimientos, coordinarán con la gerencia de Promoción Económica y Defensa Civil para el control de la venta de licor y los aforos que deben cumplir los locales.