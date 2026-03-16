Faltan apenas 13 días para el inicio de la Semana Santa 2026, una de las épocas más esperadas por la población católica en Huancayo. Este año, el calendario incluye una serie de actividades especiales; entre ellas —y por tercer año consecutivo— destaca la escenificación de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que en esta edición promete ser más grande, reflexiva y realista.

Las pastorales juveniles de las parroquias “El Sagrario – Catedral” y “La Inmaculada” preparan desde hace meses está puesta en escena. Serán los propios adolescentes y jóvenes quienes darán vida a un centenar de personajes, con 41 actores principales y decenas de extras, en una representación de tres horas.

“Los jóvenes están muy fortalecidos y comprometidos. Observar desde dentro cómo fue la pasión de Jesús siempre conmueve. Es cierto que hemos estado llenos de actividades y tuvimos que pausar los ensayos por ratos, pero ahora estamos trabajando al máximo y todos están a tope”, detalló el Pbro. Alejandro Jiménez, vicario parroquial.

El padre destaca que la representación no es convencional, sino una donde el espectador logra involucrarse emocionalmente al punto de intentar intervenir.

“Hemos adaptado el guión de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que es realista al extremo. Es conmovedor llegar a las escenas de la crucifixión o de los azotes; la gente se involucra tanto que pide que dejen de golpear a Jesús o que no lo maten”, comentó.

Nueva ruta

La novedad principal de este año es la ampliación del recorrido, una iniciativa coordinada con la Municipalidad de Huancayo para descentralizar y hacer aún más vistosa la actividad. Mientras que en ediciones pasadas el trayecto se limitaba al centro de la ciudad, este Viernes Santo la escenificación partirá desde El Tambo.

“Va a ser una ruta un poco más extensa. El año pasado partíamos desde la Catedral, y llegábamos al parque Huamanmarca para realizar la crucifixión. Este año, por iniciativa del municipio, partiremos desde el parque Don Bosco y la crucifixión será en la Plaza Constitución. Será un recorrido de tres horas; el tiempo no varía porque ya está cronometrado con las escenas”, detalló el vicario.

Actividades en Semana Santa

La Semana Santa arranca el 29 de marzo con el Domingo de Ramos. La bendición de ramos iniciará a las 6:30 a. m. en la parroquia “La Inmaculada”. Desde allí, el Señor de Ramos recorrerá el centro hasta la intersección del Jr. Puno y la Calle Real para la eucaristía.

El Lunes Santo (30 de marzo), la imagen del Señor del Cabildo saldrá en procesión a las 5:00 p. m. desde “La Inmaculada”. El Martes Santo (31 de marzo), el Señor de la Columna recorrerá las calles desde las 6:00 p. m., partiendo de “El Sagrario – Catedral” hacia “La Inmaculada”.

El Miércoles Santo (1 de abril) se realizará el gran encuentro entre Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores a las 8:30 p. m. El Jueves Santo (2 de abril) se llevará a cabo el Triduo Pascual, el lavado de pies y la tradicional visita a las siete iglesias.

El Viernes Santo (3 de abril) iniciará con la escenificación de la pasión y muerte de Jesucristo a las 8:00 a. m. Por la tarde, a las 5:00 p. m., saldrá la procesión del Señor del Santo Sepulcro. El Sábado de Gloria (4 de abril) se dedicará a la celebración litúrgica de enfermos por la mañana y a la Vigilia Pascual desde las 6:00 p. m.

El Domingo de Pascua (5 de abril), la misa de resurrección será a las 4:00 a. m. La procesión de “Pascualito Huanca” junto a la Virgen de la Alegría saldrá a las 5:00 a. m.