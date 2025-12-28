Los productores del Valle del Mantaro enfrentan una de las campañas agrícolas más difíciles de los últimos años. La combinación de heladas, granizadas intensas, lluvias irregulares y un calor inusual ha provocado que cultivos de maíz y papa se sequen, generando temor por una escasa cosecha en enero y febrero.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) colocó a la región Junín en alerta naranja debido a temperaturas elevadas y escasa nubosidad, advirtiendo además que la radiación ultravioleta puede afectar tanto a la población como a las actividades productivas.

Cultivos quemados por heladas y calor

En distritos como Sicaya, los agricultores reportan pérdidas severas.“El maíz tenía cuatro meses y estaba a punto de florear, pero la helada lo quemó. Solo queda la panca y la coronta seca, es como un aborto del choclo. Prácticamente no habrá mucho que cosechar en enero, febrero y marzo”, explicó Rolando Paredes, productor de maíz.

El intenso calor, sumado a la falta de lluvias, también ha afectado el riego. Además, el choclo se vuelve más propenso a enfermedades como el puca puncho, una maduración prematura que reduce su valor comercial.

Los cultivos de papa, que se encontraban en plena floración, tampoco escaparon a los daños. Tras las granizadas, las plantas dejaron de desarrollarse y ya no alcanzan tamaño comercial, según relatan los productores.

Alza de precios por menor producción

La menor oferta ya se refleja en los mercados. El choclo se vende entre S/ 1.50 y S/ 2.00 la unidad, precios propios de épocas de escasez.“Este año no hay mucha producción, está llegando poco de Chupaca, Iscos y Huachac”, señaló la comerciante Elena De La Cruz.

Otros productos también registran incrementos:

Cebolla china: hasta S/ 3 el atado en el mercado mayorista

hasta S/ 3 el atado en el mercado mayorista Brócoli: entre S/ 3.50 y S/ 5

entre S/ 3.50 y S/ 5 Ají amarillo: hasta S/ 12 el kilo

hasta S/ 12 el kilo Poro: en situación de escasez

Defensa Civil monitorea la emergencia

El subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, José Vásquez, señaló que estos eventos son consecuencia directa del cambio climático, evidenciado también en el deshielo del nevado Huaytapallana.

“Como plataforma regional de Defensa Civil estamos atentos ante cualquier emergencia. Por ahora, el sector agrícola es el más afectado. La Dirección Regional Agraria monitorea permanentemente las zonas impactadas por la falta de lluvias”, precisó.

Vásquez exhortó a la población a cuidar el medio ambiente, evitar quemas innecesarias, no arrojar residuos a los ríos y proteger las áreas verdes que aún se conservan en la región.