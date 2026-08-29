Una nueva pelea entre escolares vuelve a generar preocupación en Huancayo. Personal de Serenazgo intervino a dos estudiantes tras registrarse una gresca en los exteriores de una institución educativa, evitando que el enfrentamiento pasara a mayores.

Los agentes acudieron al lugar y trasladaron a los menores hasta el Puesto de Auxilio Rápido de Huancán, donde quedaron a disposición para las diligencias correspondientes.

El incidente ocurre en medio de la preocupación que existe en la ciudad por los reiterados casos de enfrentamientos, intimidación y agresiones entre estudiantes de distintas instituciones educativas.

Estos hechos han encendido las alertas entre padres de familia y la comunidad educativa, debido a que las confrontaciones no solo se estarían produciendo dentro o en los alrededores de los colegios, sino también en distintos puntos de la ciudad.

Ante esta situación, se hace necesario reforzar la vigilancia en los exteriores de las instituciones educativas y la comunicación entre padres, docentes y estudiantes. Asimismo, se recomienda que los conflictos sean atendidos oportunamente para evitar que las agresiones escalen y terminen en consecuencias más graves.