Las madres que acuden con sus hijos enfermos o las personas que tienen alguna complicación, no pueden ser atendidos en el centro de salud de Palián, debido a que no hay un médico en el establecimiento que los pueda atender de manera presencial. Fresia Meza llevó ayer a su niño de 8 años Odiel, porque estaba con un cuadro de infección respiratoria, pero le dijeron que no la pueden atender porque no hay médico.

MIRA ESTO: Escolar de 17 años fue golpeado en grupo en su cumpleaños y termina hospitalizado en Huancayo

Por su parte, la gestante de 7 meses Sayuri Surichaqui Gabriel, teme que su sufre alguna complicación no haya un facultativo que la pueda atender.

La jefa del centro de salud, Miriam Dávila dijo que ya hizo tres requerimientos de un médico a la Red Valle del Mantaro, pero hasta el momento no asignan a uno y solo le responden que no hay presupuesto.

Antes tenían dos médicos por CAS covid, pero hace un mes se fueron y ahora no tienen quien atienda las consultas y referencias que necesitan los pacientes para ser atendidos en los hospitales El Carmen y Carrión.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Huancayo: Agua hirviendo le cae en la pierna a menor de dos años y lo deja con graves quemaduras

El establecimiento cuenta con una médico, que por ser persona de riesgo solo atiende las consultas por teléfono, pero los pacientes no están de acuerdo con esa modalidad de atención. En el centro de salud, se encargan del control de 39 gestantes y a diario concurren de 7 a 8 para los controles respectivos.

Asimismo, si ocurren emergencias en otros centros de salud como Vilcacoto, Cullpa y Cochas, Palián es punto de referencia, pero sin un médico se sienten limitados en atender las necesidades de 7 mil pobladores.