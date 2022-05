La tierra sigue temblando. “Si ocurriría un gran sismo con el epicentro en Huancayo y fuera de 8.5 de magnitud, sería catastrófico”, manifestó el jefe de Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Huancayo, Carlos Mansilla Rodríguez. “Este evento sísmico generaría altos niveles de sacudimiento del suelo, lo cual preocupa si analizamos la manera cómo Huancayo ha crecido en estos años”, explicó.

Puntos vulnerables

Agregó que Acopalpa es un punto sensible, así como otros. “En ese sector está el nevado Huaytapallana y provocaría mucho caos, hay casas de material rústico. Otros perjudicados serían aquellos que construyen sus viviendas sin el cumplimiento de características técnicas, y no tienen un trabajo antisísmico, que haga frente a este tipo de eventos. También están aquellas edificaciones que son patrimonio cultural que son antiguas y no tienen reforzamiento estructural ni mantenimiento preventivo mayormente en la Zona Monumental en Huancayo, pero también tenemos Ocopilla Alta, Cooperativa Santa Isabel, Alto La Merced, entre otros. A diario el Instituto Geofísico del Perú reporta movimientos telúricos, y también proyecta un gran sismo en el Perú”, manifestó.

Simulacro

Este martes 31 de mayo, a las 10:00 a.m., se realizará el Simulacro Nacional Multipeligro, en el que se pondrán a prueba las respuestas de la población ante una posible emergencia de gran magnitud, y para el cual las autoridades han pedido total compromiso, tras dos años de ensayos parciales debido a la pandemia del COVID-19. El especialista recordó a la población que este tipo de ensayos deben tomarse con seriedad porque el riesgo de movimientos telúricos es permanente. “El epicentro en Huancayo, será por el Nevado Huaytapallana que tendrá desprendimientos y causará el desembalse de las lagunas afectando todo a su paso, principalmente las viviendas que están alrededor del río Shullcas. En el Asentamiento Humano Santa Rosa se realizará el simulacro, con la participación de Serenazgo, Policía Nacional, Ejército, se harán actividades de evacuación de heridos y limpieza de escombros”, remarcó. Finalmente, se exhorta a contar con mochila de emergencia.