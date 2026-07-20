El sismo que afectó al anexo de Pumpunya en el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, también dejó daños en otros sectores del valle del Mantaro. La Municipalidad Provincial de Huancayo informó que desplegó brigadas de Defensa Civil y maquinaria hacia Chupuro, Huayucachi y Viques, donde se identificaron viviendas inhabitables, estructuras con riesgo de colapso y vías afectadas por derrumbes.

En el barrio Miraflores de Huayucachi, más de 60 viviendas fueron reportadas con daños severos, mientras que en Chupuro se realizaron trabajos para retirar rocas que bloqueaban la carretera hacia sectores afectados.

El alcalde provincial de Huancayo, Dennys Cuba, señaló que la capacidad operativa local se encuentra al límite y solicitó apoyo con más maquinaria.