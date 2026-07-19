Sismo en Junín deja seis fallecidos, más de 20 heridos y graves daños en Pumpunya (FOTOS)

El sismo registrado la noche del 18 de julio ha dejado seis personas fallecidas, más de 20 heridos y cuantiosos daños materiales en la localidad de Pumpunya, ubicada en el distrito de Chongos Bajo, región Junín.

Las autoridades informaron que el movimiento telúrico afectó viviendas e infraestructura de la zona, mientras equipos de emergencia continúan con las labores de atención a los damnificados y la evaluación de los daños.

El Gobierno dispuso el envío de ayuda humanitaria y personal especializado para asistir a la población afectada, mientras continúan las labores de respuesta y recuperación en la localidad.