Una empresa constituida apenas un mes antes de ser contratada terminó facturando S/187 mil al Hospital Geriátrico Municipal por el servicio de toma y lectura de mamografías. La Contraloría detectó presuntas irregularidades en el proceso y señaló a cinco funcionarios y servidores que podrían afrontar responsabilidades administrativas y penales.

Se trata de Vital Technologies BSG E.I.R.L. que fue constituida el 28 de febrero de 2025 y el 28 de marzo recibió una primera orden de servicio, cuando aún no figuraba inscrita en el Registro Nacional de Proveedores. Para permitir su participación en la contratación posterior, se redujo la experiencia económica exigida de S/500 mil a S/20 mil y, para MYPE, de S/100 mil a S/10 mil.

Los cuestionamientos alcanzan también al personal encargado del servicio. El radiólogo presentado no acreditó los dos años de experiencia específica exigidos para la lectura de mamografías, mientras que el tecnólogo médico declarado como personal clave afirmó que no participó en la ejecución. Su reemplazo, además, no habría sido comunicado ni aprobado formalmente por la entidad.

La Contraloría también observó que el proveedor recibió conformidades pese a no presentar los informes individuales de resultados de las mamografías exigidos en los términos de referencia. En total, se pagaron 1,547 servicios por S/169,170. Además, se detectó la incorporación de 100 estudios valorizados en S/11 mil correspondientes a una orden anterior, situación que deberá determinar si generó una duplicidad de pago.

IMPLICADOS EN INFORME

Los funcionarios comprendidos son: Gustavo Bernardo Rondón Fudinaga, José Luis Montalvan Cueto, Luis Fernando León Quispe, Erik Fidel Chapiama Quispe y Darely Andrea Salcedo Eguía.