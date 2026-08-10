Un total de 196 mil larvas de camarón de río fueron sembradas en distintos sectores del distrito de Huancano, provincia de Pisco, como parte de una jornada de repoblamiento orientada a favorecer la recuperación de esta especie en los ecosistemas acuáticos de la zona.

Conservación en ríos

La intervención se desarrolló en los sectores de Canoa, Cocamasana, Huaullanga, Quitasol, San Vicente y Granadayoc, donde fueron liberadas las larvas de Cryphiops caementarius, especie conocida como camarón de río y vinculada a la actividad económica de diversas familias de la región.

La jornada contó con la participación de técnicos de la Dirección Regional de Producción de Ica y su Dirección de Pesquería, además de representantes de las empresas PLNG y ACM Perú S.A.C.

También participaron integrantes de la Asociación de Camaroneros Nuevo Amanecer Quitasol San Vicente de Granadayoc y de la Asociación de Recolectores y Acuicultores de Camarón de Río de Huancano, quienes forman parte de las organizaciones vinculadas al aprovechamiento y manejo de este recurso.

El repoblamiento busca incrementar progresivamente la presencia de camarón de río en los sectores intervenidos y contribuir a la conservación de una especie que forma parte de los recursos hidrobiológicos de los ríos de la región.

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