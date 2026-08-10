La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados realizará este lunes 10 de agosto su sesión de instalación para el periodo anual de sesiones 2026-2027. La reunión está programada para las 11 de la mañana en la sala Fabiola Salazar, ubicada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

Durante esta primera sesión se elegirá a los integrantes de la Mesa Directiva de la comisión. La coordinación de la reunión estará a cargo del diputado Javier Cipriani Thorne, de Renovación Popular.

¿Quiénes integran la comisión?

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles pasado la conformación de esta instancia con seis parlamentarios. Los integrantes designados son:

Mery Infantes, de Fuerza Popular.

Jessica Sadith Pérez Quispe, de Juntos por el Perú.

Edwin Espinoza, del Partido del Buen Gobierno.

Javier Cipriani, de Renovación Popular.

Heber López, del Partido Cívico Obras.

Harvey Colchado, de Ahora Nación.

La conformación del grupo tuvo una modificación en la representación de Juntos por el Perú antes de su aprobación en el Pleno. En la Junta de Portavoces se planteó inicialmente el reemplazo de César Tito Rojas por Azucena Isla Rojas, pero el vocero Ernesto Zunini pidió reconsiderar la propuesta.

La bancada presentó entonces a Jessica Sadith Pérez Quispe para ocupar el puesto. El cambio fue aprobado y posteriormente la nueva propuesta pasó a votación en el Pleno.

Funciones

La comisión tendrá como principal tarea vigilar la conducta de los integrantes de la Cámara de Diputados. También deberá verificar que los parlamentarios cumplan los principios y deberes asociados al ejercicio de su función.

La instalación marcará el inicio de las actividades de esta instancia durante el periodo anual 2026-2027. A partir de su conformación, sus integrantes asumirán las funciones relacionadas con la evaluación de la conducta ética de los diputados.