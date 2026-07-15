Con el objetivo de contribuir a la conservación de los recursos hidrobiológicos y fortalecer la actividad acuícola en la región, la Dirección Regional de Producción (DIREPRO) de Ica, a través de la Dirección de Pesquería, realizó una importante jornada de repoblamiento de camarón de río (Cryphiops caementarius) en el distrito de Huáncano, provincia de Pisco. La actividad busca recuperar esta valiosa especie y promover el desarrollo sostenible de las comunidades que dependen de su aprovechamiento.

Jornada de repoblamiento

Durante la jornada se efectuó la siembra de aproximadamente 196 mil larvas de camarón de río, distribuidas estratégicamente en los sectores de Canoa, Cocamasana, Huaullanga, Quitasol, San Vicente y Granadayoc. La intervención se llevó a cabo gracias al apoyo logístico de las empresas PLNG y ACM Perú S.A.C., en coordinación con la Asociación de Camaroneros Nuevo Amanecer Quitasol San Vicente de Granadayoc y la Asociación de Recolectores y Acuicultores de Camarón de Río de Huáncano.

La iniciativa contó con el respaldo del director regional de Producción de Ica, Ing. Manuel Augusto Ormeño Morales, quien insto a la conservación de los ecosistemas acuáticos y el fortalecimiento de la pesca y la acuicultura sostenible en la región. Asimismo, se destacó la participación del Ing. José Luis Tasayco Puntriano, cuyo trabajo técnico fue clave para el desarrollo de la jornada de repoblamiento.

Con este tipo de acciones, se busca asegurar la recuperación de las poblaciones de camarón de río, preservar el equilibrio de los ecosistemas y generar mayores oportunidades económicas para las familias dedicadas a la actividad camaronera en Huáncano y otros sectores de la provincia de Pisco.

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