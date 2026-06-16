Una delegación de la Asociación de Camaroneros Reposo Lauta Marmolina llegó a la provincia de Palpa para recolectar crías de camarón que serán trasladadas y liberadas en los ríos del distrito de Huáncano, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la población de esta especie en la zona.

Obtención de ejemplares

La comitiva realizó un recorrido de más de 12 horas hasta el distrito de Palpa, para concretar la obtención de los ejemplares, que posteriormente serán sembrados en diversos puntos de los cauces locales. La medida busca favorecer la recuperación de los recursos hidrobiológicos y asegurar la continuidad de una actividad económica vinculada históricamente a numerosas familias del distrito.

El repoblamiento de camarones es considerado una de las principales acciones para impulsar la conservación de la especie y mantener la productividad de los ecosistemas acuáticos donde se desarrolla. Asimismo, se espera que la iniciativa contribuya a mejorar las condiciones para quienes dependen de la extracción, comercialización y preparación de este recurso.

La actividad también tiene impacto en otros sectores económicos relacionados con la cadena productiva del camarón, incluyendo pequeños negocios y emprendimientos locales que encuentran en esta actividad una fuente importante de ingresos.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO