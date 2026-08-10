Las 6 empresas obligadas a cobrar el pasaje a S/1, restringieron el servicio de transporte urbano, afectando a cientos de pasajeros, entre adultos y escolares en los diferentes distritos de Arequipa. Aunque no existe un paro formal anunciado, varios conductores no salieron a trabajar. Los transportistas indicaron que redujeron la frecuencia en que prestaban el servicio en horas punta, si antes circulaban cada 4 minutos, ahora lo hacen cada 8 minutos.

Ante esta medida, los pasajeros quedaron varados en los distritos de Cerro Colorado, Cayma, Alto Selva Alegre, considerando que los estudiantes retornan a los colegios desde hoy, luego de las dos semanas de vacaciones. Las personas abordaron combis y otras unidades que encontraron en la ruta.

La medida de restricción de las unidades son de las empresas Megabus, Unión AQP, Cotum Express, Etrabus, Transcayma y Cono Norte, luego que la Municipalidad de Arequipa anunció que el pasaje debe reducirse de S/1.30 a S/1.00. Sin embargo, los empresarios consideran inviable por el incremento de sus costos de operación.

Ante este panorama, la representante de los transportistas formales, Patricia Velásquez, confirmó ayer a Diario Correo que los conductores reducirán su participación en el servicio, no obstante, aclaró que no se trata de un paro formal, debido a que las empresas no pueden ordenar una paralización, pero tampoco pueden obligar a propietarios y conductores a trabajar bajo condiciones que consideran deficitarias.

“Los conductores ya no quieren salir a laborar”, sostuvo Velásquez, quien precisó que las seis concesionarias buscarán reunirse hoy, desde las 10:00 horas, con la alcaldesa Ruccy Oscco Polar para solicitar un diálogo sobre la tarifa y las condiciones en las que se viene prestando el servicio.

BUSES SE QUEDARON EN TERMINALES

Desde Cotum Express, su gerente Jorgos Guiton señaló que no existía una garantía de que toda su flota opere con normalidad. En ese sentido, varios buses permanecen hoy en su terminal. La decisión, según Guiton, finalmente corresponde a cada conductor y propietario, quienes deben evaluar si les resulta conveniente trabajar con una tarifa que consideran insuficiente para cubrir sus gastos.

Buses de la empresa Cotum que no salieron a trabajar quedaron en sus terminales (Foto: GEC)

“No es rentable el sol”, afirmó Guiton al cuestionar la nueva tarifa. Además, el representante sostuvo que mantener una unidad implica asumir gastos de combustible, repuestos, mantenimiento, pago de letras y otros costos que no pueden ser cubiertos adecuadamente con un pasaje de S/1.

Una situación similar se presenta en Unión Arequipa, su representante, Juan José Revilla, señaló que la empresa no puede disponer una paralización, pero tampoco puede obligar a los propietarios a salir a trabajar. La empresa cuenta con 14 rutas habilitadas y varios de sus integrantes han expresado su rechazo a continuar operando bajo las actuales condiciones económicas.

“La situación es crítica, es un extremo al que se está llegando”, manifestó Revilla. El representante insistió en que los transportistas buscan una salida mediante el diálogo con la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y cuestionó que la reducción de la tarifa se haya aplicado sin considerar, según su posición, el incremento de los costos que afronta el sector.

En tanto, la alcaldesa Ruccy Oscco Polar mantiene firme la disposición municipal y anunció acciones de fiscalización desde hoy. La autoridad señaló que, con apoyo de la Policía Nacional, la Prefectura y los inspectores municipales, se verificará que las seis concesionarias cobren S/1 y no continúen aplicando la tarifa anterior de S/1.30.

“Nosotros no vamos a doblegar. El pasaje se mantiene en esas seis concesionarias a un sol”, afirmó Oscco Polar. La autoridad también advirtió que las empresas deben garantizar la prestación del servicio y que una eventual falta de unidades podría ser evaluada por la Gerencia de Transportes en función de las obligaciones establecidas en sus contratos.