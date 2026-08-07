Con el objetivo de fortalecer los recursos hidrobiológicos y contribuir al desarrollo económico de las comunidades altoandinas, se realizó una jornada de repoblamiento acuícola en la laguna Orccococha y el río San Juan, donde fueron sembrados miles de ejemplares de trucha y camarón.

Acuicultura sostenible

La actividad permitió la liberación de 90 mil alevinos de trucha en la laguna Orccococha y el repoblamiento de más de 50 mil larvas de camarón en el río San Juan, acciones que buscan favorecer la recuperación de especies acuáticas y mantener el equilibrio de los ecosistemas.

La jornada fue desarrollada con participación de la Dirección Regional de la Producción (DIREPRO), cuyos especialistas realizaron el acompañamiento técnico durante el proceso de siembra, como parte de las estrategias para impulsar una acuicultura sostenible en la región.

Según se informó, estas acciones están orientadas a fortalecer la disponibilidad de recursos hidrobiológicos, generar nuevas oportunidades para las familias de las zonas rurales y promover el aprovechamiento responsable de los ecosistemas acuáticos.

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