Bajo el liderazgo del General PNP José Luis Gonzáles Quintero, jefe de la Región Policial Huánuco, se realizó la ceremonia conmemorativa por el Día de la Caballería Peruana, en homenaje a la histórica Batalla de Junín, gesta heroica librada el 6 de agosto de 1824 que marcó un hito en la consolidación de la independencia del Perú.

La actividad se desarrolló en las instalaciones de la Unidad de Policía Montada de la Región Policial Huánuco, ubicadas en el sector de Marabamba, donde se rindió homenaje a la valentía, el honor y el espíritu de sacrificio de los integrantes de la Caballería. Asimismo, se destacó el legado histórico de esta especialidad y su permanente compromiso con la seguridad ciudadana y el servicio a la comunidad.

Durante la ceremonia protocolar también se resaltó el importante trabajo que realiza la Policía Montada en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden público y el acercamiento con la población. En ese contexto, se reafirmaron los valores de disciplina, vocación de servicio y amor por la patria que distinguen a la Policía Nacional del Perú.