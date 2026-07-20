Alrededor de las 9:24 de la noche del sábado 18 de julio un sismo de magnitud 5.1, con epicentro en la provincia de Chupaca y una profundidad de 24 kilómetros, sacudió la región Junín. El movimiento telúrico se sintió con fuerza en Huancayo, El Tambo, Chilca y otros distritos del valle del Mantaro, donde el corte del suministro eléctrico incrementó el temor de la población, que salió apresuradamente de sus viviendas.

Pero el escenario más crítico se vivió en el anexo de Pumpunya, ubicado en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca. Apenas unos minutos después del sismo, y tras registrarse al menos dos réplicas, comenzaron a reportarse el colapso de viviendas rústicas y personas atrapadas entre los escombros.

La emergencia movilizó a bomberos, policías, serenos, personal de salud, Defensa Civil, autoridades locales, provinciales y regionales, además de decenas de voluntarios que se sumaron a las labores de búsqueda y rescate.

Reporte

Con el paso de las horas, el panorama de la emergencia se hizo más crítico. El subgerente regional de Defensa Civil, José Vásquez, informó que el sismo dejó seis personas fallecidas, alrededor de 500 damnificados y cerca de 300 viviendas entre afectadas y destruidas, aunque precisó que la cifra aún es preliminar debido a que las brigadas continúan evaluando los daños en las zonas afectadas.

“Los alcaldes y sus equipos técnicos están haciendo la evaluación de daños para tener la data exacta de cuántas viviendas realmente están totalmente destruidas”, indicó.

“Las primeras viviendas que van a colapsar, de ocurrir un sismo, son las viviendas de adobe y de material rústico, porque muchas de ellas tienen más de 30 años de antigüedad”, afirmó el funcionario.

Los fallecidos

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chupaca confirmó la identidad de cuatro de las víctimas mortales del sismo: Marino Barreto Munive (74), Adela Néstares Muñeco (74), Hilda Gloria Bautista viuda de Munive (68), Jeff Lenning Orihuela Urbina (18), cuyos cuerpos fueron entregados a sus familiares la mañana del domingo en el anexo de Pumpunya, luego de que un médico certificara los decesos conforme a los procedimientos establecidos.

Las autoridades mantienen las diligencias para la identificación y atención de las demás víctimas reportadas tras la emergencia. Con el transcurrir de las horas se identificó a más víctimas mortales, entre ellos, figura Juan Eduardo Saldívar Jave (68).

Tras identificar los cuerpos de sus seres queridos, los familiares protagonizaron desgarradoras escenas de dolor. Varios de ellos fueron adultos mayores que no se percataron del sismo.

Es el caso de Marino Barreto y Adela Néstares, su predio está al costado de la plaza de Pumpunya. Ambos ancianitos de 74 años fueron hallados juntos sobre su cama, tras la retirada de los escombros.

“Ayer estaba con mi mamá hasta las 6:00 de la tarde, le dije para quedarme y pasar con ella, pero ella me insistió que fuera para mi casa. Ahora los he perdido a los dos”, contó desconsoladamente, Lina Barreto Néstares.

Jeff Lenning Orihuela Urbina hace poco cumplió sus 18 años, al momento del sismo se encontraba durmiendo en su cuarto cuya estructura terminó colapsando en el instante sin darle oportunidad para escapar. Su familia cuenta que estaba trabajando en Huancayo para juntar dinero y poder estudiar. Sin embargo quedó debajo de una gruesa pared de tapia que lo aplastó, su abuelita de 84 años sí logró salir ilesa pero quedó con un profundo dolor en el corazón.

“Él (Jeff) estaba en su cama ya durmiendo, dentro de su casa que está al costado de la iglesia de Pumpunya. Mi hermano está en el hospital porque le ha machucado la mitad de su cuerpo. Ahora necesitamos ayuda para enterrarlo”, comentó Teófila Orihuela Aliaga.

Una de las últimas víctimas identificadas es Juan Eduardo Saldívar Jave (68), quien fue trasladado al hospital, pero falleció en el trayecto. Según informaron sus familiares que se contactaron con Correo, la víctima es natural del distrito de Comas, en Lima, y viajó a la sierra central. Luego del sismo perdieron contacto con él y arribarán a la Incontrastable para recoger el cadáver.

Sin electricidad

El sismo de la noche del sábado, dejó sin fluido eléctrico a toda la zona sur de Huancayo, esto también dificultó a que se siga realizando la búsqueda de más sobrevivientes o recuperación de los cadáveres que permanecían bajo los escombros. Ahí entró la habilidad de dos perros rescatistas.

Por su parte la empresa Electrocentro informó que activó de inmediato su plan de contingencia y movilizó sus cuadrillas de emergencia para atender las interrupciones del servicio eléctrico en las provincias de Huancayo y Chupaca. Gracias al trabajo ininterrumpido del personal técnico, el suministro fue restablecido de manera progresiva durante la madrugada, culminando la energización de los circuitos afectados alrededor de las 4:00 a.m. del domingo 19 de julio.

Desde EsSalud, el gerente de la Red Asistencial de Junín, Ángel Sánchez, aseguró que se trasladará el Hospital Itinerante Mi Perú para la atención de los afectados.

Apoyo de Compañía de Bomberos

A bordo de la ambulancia de la compañía de Bomberos n°210 de La Oroya llegaron rescatistas. El comandante de la compañía, Percy Landa, informó que el personal fue equipado con Holmatro, herramientas hidráulicas de alta potencia utilizadas para liberar víctimas atrapadas en estructuras colapsadas y otros escenarios de emergencia.