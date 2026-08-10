Ocho candidatos a gobernador, vicegobernador y consejeros regionales que postulan en las elecciones del próximo 4 de octubre registraron sentencias condenatorias en las hojas de vida que ingresaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Entre los políticos procesados está el expresidente del Congreso de la República Daniel Salaverry Villa, que tienta el Gobierno Regional de La Libertad por el partido Perú Primero. Además, Acción Popular lleva a un aspirante al Consejo Regional que tiene cuatro condenas, tres de ellas por conducir en estado de ebriedad.

El Instituto Aklla Perú analizó las listas que participan en las elecciones municipales y regionales 2026. La información, corroborada con las hojas de vida presentadas ante el JNE, advierte que Acción Popular lleva en su lista a la Región a cuatro postulantes sentenciados, seguido de Juntos por el Perú, con dos candidatos. Completan la lista Perú Primero y Somos Perú.

Al detalle

Daniel Salaverry, que postula a gobernador por Perú Primero, consignó que el 2025 la Corte Suprema lo absolvió de un proceso por peculado. Este fallo revocó la condena de 8 años de prisión que se le impuso y lo absolvió de la acusación por presuntamente haberse apropiado de dinero destinado para gastos de representación cuando estuvo en el Parlamento, entre 2017 y 2018.

El también exregidor de Trujillo, en su momento, aseguró que el fallo condenatorio respondía a una persecución de rivales políticos como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP).

La postulante a vicegobernadora Keyla Ponce Loloy, de Juntos por el Perú, también registró una condena. Ella consignó una sentencia firme del 12 de mayo de este año por el delito de “atentado contra monumentos arqueológicos”.

En ese mismo partido, la postulante a consejera por la provincia de Trujillo Fani Quiñones Carlos reconoció ante el Jurado que el Sexto Juzgado Unipersonal le impuso 3 años de pena suspendida por el delito de “estafa agravada”. La pena se le impuso el 7 de julio de 2023.

Más condenas

Acción Popular no solo es el partido que más políticos con fallos judiciales postula al Consejo Regional de La Libertad, también tiene al candidato con más condenas. Guillermo Guzmán Obando, que tienta una consejería por la provincia de Otuzco, fue penado en cuatro oportunidades, tres de ellas por manejar un vehículo en estado de ebriedad.

De acuerdo a su hoja de vida, fue sentenciado por el Tercer Juzgado Penal (dos años de prisión suspendida), por el Octavo Juzgado Penal (un año de cárcel suspendida) y el Séptimo Juzgado Penal (un año) por conducir ebrio. Las condenas se emitieron el 2004, 2012 y 2015, respectivamente.

Además, el 2003, el Séptimo Juzgado Penal le impuso un año de pena suspendida por lesiones leves.

En el partido de la lampa también busca llegar al Consejo Sócrates Florián Medina. Él postula en representación de Trujillo y cuenta con un proceso por peculado doloso emitido por el Primer Juzgado Penal el 2008. También tiene una demanda laboral del 13° Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, que dispuso que cumpla con cancelar una suma de dinero.

El postulante por Julcán, Gilmer Guzmán Hermenegildo, en tanto, tiene una sentencia del Juzgado Unipersonal de Otuzco (2014) por omisión a la asistencia familiar y una demanda ante el Juzgado de Paz Letrado de Otuzco por pensión alimentaria.

Acción Popular también inscribió a Wilde Siccha Chacón. Él busca representar a Bolívar y tiene una condena del 2019 por omisión a la asistencia familiar, y una demanda en donde el 11° Juzgado de Paz Letrado de Lima le fijó una pensión por alimentos.

El último candidato que registró sentencias es Héctor Sifuentes Jara, que pretende ser consejero por Virú de la mano de Somos Perú. Él tiene un fallo del Juzgado Penal Unipersomnal de Virú, del 2013, por omisión a la asistencia familiar.