Los vieron discutir, se escuchó un disparo y el obrero de construcción civil, Jhonn Wilber Choque Olivo (40), se desplomó en la cuadra 24 de la Av. Carrión en la Urbanización La Rivera, a unos 200 metros del Puente Comuneros II. Ayer al promediar las 14:430 horas, ocurrió el hecho en plena vía pública. Los policías de la comisaría de Huayucachi que custodiaban el ingreso al puente fueron los primeros en llegar encontrando a Jhon Choque, tirado boca abajo con un impacto de bala en el pecho.

Su verdugo, estaba allí también con la pistola en la espalda. “Me amenazó, le disparé en defensa propia”, fue lo primero que dijo Cristhian Manzaneda García (42), quien está detenido por homicidio.

Según las primeras investigaciones, Choque Olivo tenía denuncias por presunta usurpación, trabajaba en desalojos y hace unos meses había regresado de España donde vive su madre. Aún con vida, Choque fue evacuado al hospital Carrión donde el médico Andrés Espinal diagnosticó que llegó cadáver.

El implicado en el crimen Cristhian Manzaneda García, asegura que era víctima de amenazas de muerte por una deuda con otro ciudadano y Choque fue a golpearlo por lo que hizo uso de la pistola Taurus, cuyo permiso adquirió para protegerse.

Cabe mencionar que Jhon Choque también está involucrado en la muerte de James Salazar Gamarra (44) y Percy Curo López (30), quienes fueron acribillados en Hualhuas coincidentemente en diciembre del año 2022.