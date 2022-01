Desde el 01 de enero al 30 de noviembre de 2021, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) ha detectado 126,567 excesos de velocidad mediante el control que realiza con cinemómetros en carreteras. La región Junín registró 10,154 excesos de velocidad, ocupando así el quinto lugar a nivel nacional.

De este total, 8,484 excesos de velocidad se detectaron en el tramo controlado de la carretera Central Margen Derecha (PE-3SB), km 77 hasta el km 102 (La Huaycha y Huamancaca); y 1,670 excesos de velocidad en el tramo controlado de la carretera Central Sur (PE-3S), km 0 hasta el km 106 (Jauja a Concepción). También se fiscalizó el cumplimiento de los límites máximos de velocidad en la Carretera Central (PE-22) (La Oroya a Jauja).

En primer lugar esta Lima con 53,761 excesos de velocidad, seguido de La Libertad con 20,059 excesos de velocidad, Áncash con 10,757 excesos de velocidad, Piura con 10,419 excesos de velocidad, Junín con 10,154 excesos de velocidad, Arequipa con 5,789 excesos de velocidad y Lambayeque con 5,335 excesos de velocidad.

El exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes de tránsito a nivel nacional. La Sutran, exhorta a los transportistas del servicio de pasajeros los peligros de no respetar el Reglamento Nacional de Tránsito. No exceder los límites de velocidad. En carreteras, los buses no pueden sobrepasar 90 km/hora. Además, deben respetar las señales de tránsito, prever peligros y condiciones de las vías y clima.