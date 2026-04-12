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Como una burla fue considerado el trabajo que realiza Provías, para tapar los huecos en la margen izquierda de la carretera Central, donde un grupo de obreros colocaron arena a los “cráteres” en la mencionada vía. No obstante, con la intensa lluvia del viernes por la tarde, los huecos se volvieron a abrir.

“Ahí está el trabajo del Provías, taparon los huecos y se han vuelto a abrir, esto es una vergüenza”, reclamó Marikatty Alejandra Heredia Panca, presidenta del Comité de Gestión y Lucha de la carretera Central-margen izquierda.

evidencia. La dirigente y regidora, mencionó que el bacheo empezó el viernes por la mañana, cuando con apoyo de una maquinaria, solo taparon con tierra los huecos. Encima, como solo usaron tierra, con la lluvia del último viernes el sector se convirtió en un lodazal, pero ayer cuando los vehículos circulaban por esta vía, frente al distrito de San Agustín de Cajas, empezó la polvadera, perjudicando a los vecinos y transportistas. Esta intervención ha sido calificada como improvisada, ineficiente y sin criterio técnico, ya que ni siquiera se realizó una evaluación de las zonas vulneradas.

Señaló que el 26 de marzo, se conformó un comité de gestión y lucha por la carretera central, conformado por los vecinos y los frentes de defensa de San Agustín de Cajas, San Jerónimo, Concepción e incluso de la región Junín.

En aquella ocasión, enviaron un últimatun al Ministerio de Transportes y Provías y luego los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sostuvieron una reunión con el alcalde del distrito de San Agustín de Cajas.

Entonces se agendó una reunión en el Ministerio de Transportes para el 6 de abril, allí solo acudió una comisión de alcalde de Jauja, San Agustín de Cajas y el alcalde de Hualhuas.

Hace 3 días, personal de Provías Nacional y los alcaldes distritales realizaron la inspección de la vía para el llamado mantenimiento rutinario de la carretera Central, en la margen izquierda. Pese a que los transportistas y vecinos dijeron que solo se usa tierra para tapar los huecos, ninguna autoridad los tomo en cuenta.

La dirigente Marikatty Heredia Panca, reiteró que los funcionarios tienen que garantizar una intervención integral a la carretera Central-margen izquierda que urge de los de recapeo y asfaltado de calidad, con sus cunetas a lo largo de la vía. Es por ello que ahora exhortan la intervención de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Además, han convocado para una asamblea popular con las organizaciones de la sociedad civil, transportistas, comunidades campesinas, estudiantes, productores y agricultores. Cabe mencionar que el estado de la carretera Central, margen izquierda perjudica a unos 300 mil ciudadanos, que a diario transitan por esta vía.