Uno de los eventos mas importantes del skate en Sudamérica se llevará a cabo este jueves 26 y viernes 27 en la provincia de Tarma. Cerca de 70 deportistas participarán de la cuarta fecha del campeonato nacional del Valle del DownHill 2023.

Los participantes tendrán que recorrer un circuito de 2,6 kilómetros de recorrido en la vía Jauja – Tarma, por lo que la Carretera Central estará cerrada en ambos días que se lleve a cabo el concurso desde las 8:00 am a 10:00 am, 10:30 am a 12:00 pm, 1:00 pm a 1:30 pm y de 3:30 pm a 6:00 pm.

En el evento están inscritos participantes locales, nacionales e internacionales, entre ellos Leonardo Malpica destacado rider top 10 en Chile y Everton Riverio miembro de la confederación sudamericana de patinaje e importante rider brasileño. Esta competencia ayudara a la sumatoria de puntos para la elección de los raiders que nos representaran en el Word skate games a realizarse en Italia 2024.