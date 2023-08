Familiares y amigos de Bryan Navarro Romero llegaron a exteriores del hospital Felix Mayorca Soto de Tarma y con carteles en mano exigen justicia por una presunta negligencia médica para su familiar que terminó con muerte cerebral tras una operación de peroné, clavícula y tibia. El director del hospital respondió ante el reclamo de familiares.

Según familiares de Bryan Navarro Romero, él ingresó al hospital el día 21 de julio para una operación en la clavícula, peroné y tibia por una fractura producto de un accidente. Estuvo internado hasta el día 26 que ingresó a sala de operaciones a las 8:00 am y salió a las 11:30 am. “El doctor López dijo que la operación fue exitosa y solo debíamos esperar que pase la anestesia, esperamos, pero hasta las 8:00 pm no reaccionó, después lo derivaron a UCI declarando que tenía sangrado cerebral”, contó la familiar de Bryan Navarro.

Ellos exigen que los médicos les puedan explicar por qué tuvieron a Bryan durante cuatro días en UCI y no fue trasladado a otro nosocomio con especialistas que lo puedan atender, además reclaman que el hospital no permitió el acceso de un neumólogo que ellos contactaron de forma particular y tampoco les quieren dar acceso a la documentación de tomografías ni análisis.

RESPUESTA DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL

TE PUEDE INTERESAR: Con gran pasacalle inicia la festividad de la octava de Santiago en Sicaya (VIDEO)

El director del hospital, Dr. Luis Fernando Correa, brindó declaraciones sobre el caso de Bryan Navarro, explicó que se trata de un paciente de 30 años que sufrió un accidente, fue aplastado por su moto y producto de ello tubo lesiones en la clavícula, peroné y tibia. “Ingresó a sala de operaciones con el diagnóstico de microbunocia, es decir la mandíbula muy pequeña que produce alteraciones en el cuello incluyendo la tráquea, posterior a la operación no se recuperó adecuadamente y fue derivado a UCI”, dijo.

También relató que le sacaron una tomografía al paciente y encontraron hematoma cerebral derecho, neumotórax, isquemia bilateral y tromboembolia pulmonar lo que complicó la situación del paciente y produjo daño cerebral, actualmente el paciente se encuentra en coma.

Dio a conocer que se encuentran en auditoría médica solicitada por la Dirección Regional de Salud Junín, han entregado todos los análisis, tomografías e historia clínica para que ellos determinen si hubo responsabilidad médica. “Ellos van aclarar la situación”, finalizó el director del hospital, Dr. Luis Fernando.

TAMBIÉN PUEDES LEER