Tras las diligencias preliminares de investigación realizadas por la Fiscalía contra los médicos Alex Limache Centeno y Gonzalo Delgado Zegarra por la muerte de Gustavito, de 7 años, a quien iban a someter a una cirugía por la fractura que sufrió en la muñeca del brazo derecho, se estableció que el menor murió tras ser atendido en una clínica clandestina y con medicamentos vencidos.

Según la tesis fiscal, tras la fractura por una caída, el menor fue trasladado por sus padres hacia el hospital Goyeneche, donde fue evaluado por el médico traumatólogo Alex Limache Centeno, quien le diagnosticó la lesión y dispuso su hospitalización para realizarle los exámenes preoperatorios para una cirugía.

Sin embargo, esos exámenes no llegaron a realizarse porque el médico habría inducido a los padres a retirar al niño y llevarlo a su clínica particular Traumacare, en Yanahuara, porque les dijo que en el hospital las operaciones solo se realizaban ciertos días y según disponibilidad de la sala, versión que luego fue descartada por el propio nosocomio.

NEGLIGENCIA

El menor fue ingresado a la “sala de cirugía” y minutos después falleció. En la inspección del local se encontraron medicamentos vencidos, abiertos y a medio usar junto a la camilla donde fue atendido el niño. También se halló la historia clínica del menor en blanco, lo que evidenciaría que no se realizó su riesgo quirúrgico.

El local funcionaba sin licencia municipal, sin autorización de Susalud ni de la Dirección Regional de Salud para prestar servicios médicos. Además, carecía de protocolos de atención, emergencia e intervención quirúrgica, lo que representaba un riesgo para los pacientes.

Por ello, la Fiscalía ha solicitado nueve meses de prisión preventiva para el médico traumatólogo Alex Limachi Centeno y para el anestesiólogo Gonzalo Delgado Zegarra, imputados por el presunto delito de homicidio con dolo eventual, en concurso real con el delito de comercialización de productos vencidos.